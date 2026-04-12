Pallanuoto la Spagna vince la Division 1 della World Cup Ultimo pass per le Finals alla Croazia

La Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile si è conclusa ad Alessandropoli, in Grecia, con la vittoria della squadra spagnola. La nazionale che ha conquistato il primo posto si è qualificata direttamente per le Finali. La Croazia, che aveva già ottenuto il pass precedente, parteciperà alla fase finale della competizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse squadre europee e si è svolta nel rispetto del calendario stabilito.

La Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, disputata ad Alessandropoli, in Grecia, ha emesso quest’oggi tutti i suoi verdetti: la Spagna vince le qualificazioni alle Finals, in programma dal 22 al 26 luglio a Sydney, in Australia, ma l’Italia chiude al secondo posto, mentre la Croazia è l’ultima squadra a staccare il pass per l’atto conclusivo della manifestazione. Nel Girone 1°-4° posto alla Spagna serviva un punto per evitare calcoli e blindare il 1° posto, ed arriva il pareggio nei tempi regolamentari per 11-11 con la Grecia che consegna il primato agli iberici: gli ellenici la spuntano poi per 15-13 ai tiri di rigore costringendo l’Italia a vincere con l’Ungheria per arpionare il secondo posto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, la Spagna vince la Division 1 della World Cup. Ultimo pass per le Finals alla Croazia Pallanuoto, Italia e Spagna in testa nel secondo girone della World Cup. Croazia ed USA per l’ultimo pass?Si completa la prima giornata della seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad... L’Italia debutta nella Division I di World Cup con la Spagna: torna il Classico della pallanuotoL’obiettivo è quello di conquistare il pass per le finali di Sydney in programma dal 22 al 26 luglio, ulteriore tappa nel cammino di crescita di una...