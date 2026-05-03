L’Italia si qualifica per le Finals della World Cup di pallanuoto femminile dopo la conclusione della prima fase a Rotterdam. Nella giornata conclusiva, l’Australia ha battuto la Grecia, consentendo alle azzurre di ottenere il pass per le finali che si svolgeranno a luglio a Sydney. La vittoria dell’Australia ha deciso la classifica finale del girone, determinando la qualificazione diretta del team italiano.

Gioisce l’Italia al termine della prima fase della Division 1 della World Cup di pallanuoto femminile, in corso a Rotterdam, nei Paesi Bassi: nell’ultima giornata l’Australia batte la Grecia e manda il Setterosa alle Finals che si disputeranno a luglio a Sydney. Nel Girone A il big match di giornata vedeva opposte Ungheria e Spagna: le iberiche dominano la sfida imponendosi per 15-9 e vincendo il girone davanti agli Stati Uniti, a cui basta il netto successo sul Giappone, liquidato per 28-8, per accedere all’ultimo atto della manifestazione. Nel Girone B, quello del Setterosa, le azzurre superano le padrone di casa dei Paesi Bassi, sconfitte per 12-10, e poi devono ringraziare l’Australia, che batte la Grecia nei tempi regolamentari con lo score di 13-10, spedendo l’Italia alle Finals.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto femminile, l’Australia batte la Grecia in World Cup e l’Italia stacca il pass per le Finals!

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