Dopo la settima giornata di ritorno della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, il campionato si fermerà per alcune settimane. La pausa servirà a consentire alle nazionali di partecipare alle qualificazioni della World Cup 2026. La nazionale italiana è stata convocata per la trasferta in Grecia, dove affronterà le partite di qualificazione. La competizione si svolgerà nel corso delle prossime settimane.

Al termine della settima giornata di ritorno della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, in programma sabato prossimo, il massimo campionato italiano si fermerà per lasciare spazio alle qualificazioni della World Cup 2026. Il Settebello, infatti, si radunerà al Centro Federale “Felice Scandone” di Napoli da domenica 29 marzo a venerdì 3 aprile: il CT Sandro Campagna ha diramato la lista dei 23 convocati, che al termine del collegiale verranno ridotti ai 16 che partiranno per il torneo di Alessandropoli (Grecia). L’Italia è inserita nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile: il Settebello sarà impegnato dal 6 al 12 aprile nel Gruppo B, che comprende Spagna, Croazia e Stati Uniti, mentre nel Gruppo A giocheranno Serbia, Paesi Bassi, Ungheria e Grecia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, i convocati dell’Italia per la World Cup: il Settebello in Grecia per cercare le Finals

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