Pallanuoto A2 maschile la Evomet Vela Ancona vince a Firenze e si salva con un turno di anticipo
Nella pallanuoto maschile di serie A2, la squadra di Ancona ha ottenuto una vittoria in trasferta a Firenze, mantenendo saldo il proprio posizionamento in classifica. La vittoria le ha garantito, con un turno di anticipo, la salvezza in campionato grazie anche ai risultati conseguiti da altre squadre. Questa affermazione si aggiunge a una serie di tre successi consecutivi, confermando un momento positivo per la formazione marchigiana.
ANCONA – Gioca con la forza della leggerezza, la Evomet Vela Ancona, dopo aver saputo il risultato del Milano che le assegna la salvezza con il beneficio dell’aritmetica con un turno di anticipo, e vince anche a Firenze, allungando la striscia vincente a tre successi e festeggiando il risultato.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie correlate
Pallanuoto A2 maschile, la Evomet Vela Ancona vince anche a MonzaSeconda vittoria di fila e quarto risultato utile consecutivo per la formazione dorica, che supera con il punteggio di 10-7 il Bergamo fanalino di...
Pallanuoto A2 maschile, per l’Evomet Vela Ancona sosta "tecnica" in attesa della trasferta di FirenzeANCONA - La penultima partita di regular season in serie A2 maschile è in programma per sabato 2 maggio, dopo la sosta del campionato per il 25...
Altri aggiornamenti
Argomenti più discussi: Pallanuoto A2 maschile, per l’Evomet Vela Ancona sosta tecnica in attesa della trasferta di Firenze; Nuoto, che bravo Alessandro Ragaini: per lui quattro medaglie di bronzo agli Assoluti di Riccione; Vela paralimpica a Chiavari | trionfo di Valia Galdi tra onde e vento.
PALLANUOTO A2 F: La Rari chiude ad AnconaUltima sfida della stagione regolare, poi saranno playoff per la Rari Nantes Bologna. Con il pareggio di ieri 14-14 tra Napoli e Volturno, il confronto che attende domani pomeriggio alle 15 le ragazze ... renonews.it