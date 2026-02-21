Pallanuoto A2 maschile la Evomet Vela Ancona vince anche a Monza

La squadra di pallanuoto Evomet Vela Ancona conquista una vittoria a Monza contro il Bergamo, che si trova in fondo alla classifica. La causa principale è la buona prestazione dei giocatori, che riescono a controllare il gioco dall'inizio alla fine. Con questa vittoria, la formazione anconetana ottiene il secondo risultato utile consecutivo e si avvicina alle posizioni di testa del campionato. La partita si è conclusa con un punteggio che premia la determinazione della squadra.

Seconda vittoria di fila e quarto risultato utile consecutivo per la formazione dorica, che supera con il punteggio di 10-7 il Bergamo fanalino di coda, dando respiro alla propria classifica Seconda vittoria di fila e quarto risultato utile consecutivo per la Evomet Vela Ancona che centra il successo anche nella vasca di Monza contro il Bergamo ultimo in classifica, dando respiro alla propria classifica. Una vittoria conquistata non senza sudare e tirando fuori il meglio soltanto nel quarto tempo, dopo il temporaneo pareggio degli orobici, con ben tre reti realizzate da Diego Bartolucci, mattatore del match grazie proprio ai gol più pesanti messi a segno nel momento cruciale del match. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Pallanuoto A2 maschile | Evomet Vela Ancona, peccato di gioventù: vince Torino 13-12 sul filo di lana Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona sabato a Camogli per la nona di campionatoLa Evomet Vela Ancona partecipa alla nona giornata del campionato di pallanuoto A2 maschile, affrontando sabato pomeriggio alle 15 la trasferta a Camogli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pallanuoto A2 maschile, stavolta per la Evomet Vela Ancona è 'dulcis in fundo': Milano battuta 10-9; Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona sabato a Monza con il Bergamo; A2 M. Programma e arbitri della tredicesima giornata; Pallanuoto, A2 Sud: Ischia e Lazio incotenibili. Catania d'esperienza, Lions formato export. Derby all'Anzio Wp. Scontro salvezza all'Onda Forte. A2 M. Risultati e tabellini della tredicesima giornataIN AGGIORNAMENTO - Si gioca la tredicesima giornata del campionato di serie A2 maschile, la seconda del girone di ritorno. Nel girone Nord la capolista Chiavari Nuoto, al comando con 34 punti, è impeg ... federnuoto.it Pallanuoto, la Pro Recco vince la Coppa Italia. I risultati dell’A2 maschileIeri sera, al termine della final four disputata nella piscina genovese della Sciorba di fronte a 1.200 spettatori, la Pro Recco (nella foto Schenone) ha alzato al cielo la sua 19^ Coppa Italia di ... radioaldebaran.it La Evomet Vela Ancona torna al successo | Cronache Ancona x.com Categoria Allievi Vela Nuoto Ancona - LRN Perugia - facebook.com facebook