Pallanuoto A2 maschile per l’Evomet Vela Ancona sosta tecnica in attesa della trasferta di Firenze
La squadra maschile di pallanuoto in serie A2 effettua una pausa prima della trasferta a Firenze, prevista per sabato 2 maggio. La partita si svolgerà contro la Dream Sport, che si trova al penultimo posto in classifica con 17 punti, quattro in più rispetto alla squadra di Ancona, che si prepara all’ultimo turno di regular season dopo la sospensione del campionato per il 25 aprile.
ANCONA - La penultima partita di regular season in serie A2 maschile è in programma per sabato 2 maggio, dopo la sosta del campionato per il 25 aprile, e la Evomet Vela Ancona la giocherà a Firenze contro la Dream Sport, penultima in classifica a 17 lunghezze dal terzultimo posto. Una settimana o.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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