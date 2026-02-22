Milan Saelemaekers avvisa | Il Parma ci crede sempre fino alla fine la partita sarà lunga

Alexis Saelemaekers ha sottolineato che il Parma continua a credere nella vittoria, motivato dalla recente serie di risultati positivi. La squadra emiliana lotta con determinazione per evitare la retrocessione, rafforzando la convinzione di poter sorprendere il Milan. Saelemaekers ha avvertito che la partita si prospetta lunga e impegnativa, e i rossoneri devono mantenere alta l’attenzione. La sfida si gioca questa sera allo stadio San Siro.

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'MilanTV' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Come stai? "Sto benissimo, non vedo l'ora di giocare titolare di nuovo e dare tutto per vincere oggi". Sulla partita: "Sappiamo che il Parma è fisico e si difende bene. Ci crede sempre fino alla fine, la partita sarà lunga. Dobbiamo essere concentrati fino alla fine". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Allegri ci crede. Fabregas-Saelemaekers: che caos. Mariani bocciato. Infortunio per …L’arbitro Mariani ha suscitato molte polemiche durante la partita del Milan, causando proteste tra i tifosi.

Moviola Milan Como, bocciato Mariani: pesano il mancato rosso a Saelemaekers e i ritardi nelle decisioni. Il giudizio del Corriere dello SportMoviola Milan Como, bocciato Mariani: pesano il mancato rosso a Saelemaekers e i ritardi nelle decisioni. Il giudizio del Corriere dello Sport La direzione di gara di Maurizio Mariani, fischietto inte ... calcionews24.com

Mancini: Il gesto di Fabregas con Saelemaekers è incomprensibile ed immaturoSettimane decisive per il Milan. Dopo il pari contro il Como, oggi i rossoneri sfideranno il Parma per rimanere aggrappati al primo posto in classifica, occupato dall'Inter. Per parlare ... milannews.it

Formazione ufficiale #Milan Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. #MilanParma x.com

#Fabregas si è italianizzato al 100%: “Il #Milan non ha certo pareggiato perché ho toccato #Saelemaekers” A Dazn: "La prova tv Sono favorevole in questi episodi. Sono il primo che sa di aver sbagliato ma bisogna voltare pagina" ilnapolista.it/2026/02/fabreg - facebook.com facebook