Sei nuovi avvocati nel foro cerimonia di giuramento nell’aula Livatino

Sei nuovi avvocati hanno prestato giuramento nell’aula Livatino del palazzo di giustizia di Agrigento. La cerimonia si è svolta alla presenza del consiglio dell’Ordine, che era presieduto da Vincenza Gaziano. I nuovi professionisti sono entrati ufficialmente nel foro e hanno compiuto il rito di insediamento davanti ai loro colleghi e alle autorità presenti.

Sei nuovi avvocati entrano ufficialmente a far parte del foro di Agrigento. La cerimonia di giuramento si è svolta nell’aula Livatino, al primo piano del palazzo di giustizia, davanti al consiglio dell’Ordine presieduto da Vincenza Gaziano.Ciascun nuovo iscritto, accompagnato dal proprio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Ben 476 nuovi ispettori di polizia. La cerimonia del Giuramento: "Alcuni resteranno in Umbria"Da Spoleto 476 nuovi ispettori di polizia e il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, assicura rinforzi anche in Umbria. Cerimonia del Giuramento Solenne alla Marina Militare di Taranto: 360 nuovi volontari iniziano il servizioSi è svolta presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto la Cerimonia del Giuramento Solenne di 360 Volontari in Ferma Iniziale... La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Discussioni sull' argomento Trapianto cuore fallito, Nas di nuovo al Monaldi per le indagini; Sei nuovi giovani arbitri alla sezione AIA di Lugo; Nuovi parcheggi e verde pubblico a Barletta: divieto di sosta per lavori nelle vie Dalla Chiesa e Delle Querce; Foggia, al via l’installazione di sei nuovi autovelox agli ingressi della città. L’aula Livatino accoglie la cerimonia dei nuovi iscritti: il significato di un rito che si rinnova nella responsabilità - facebook.com facebook