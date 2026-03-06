Atalanta-Bayern 21.500 biglietti già venduti Inizia la vendita libera

Sono stati venduti 21.500 biglietti per la partita tra Atalanta e Bayern, con la vendita libera ancora in corso. A quattro giorni dall’evento, le prenotazioni stanno superando le aspettative e si avvicinano al record stagionale di vendite e incassi. La gara si svolgerà tra pochi giorni e l’interesse dei tifosi si conferma molto alto.

Si va verso il record stagionale di vendita e di incassi. Quando mancano quattro giorni, sono già 21.500 i biglietti venduti per Atalanta-Bayern Monaco, l'attesissima sfida in programma allo stadio di Bergamo martedì 10 marzo. Tutti i ticket sono stati acquistabili finora soltanto in fase di prelazione, dando priorità a chi era già in possesso di un abbonamento per la League Phase e poi chi in possesso di Dea Card. Morale: la vendita libera, partita nella mattinata di venerdì, ha messo a disposizione meno di 2.000 biglietti per arrivare al tutto esaurito. Dalla Germania saranno in 1.500 i tifosi bavaresi presenti allo stadio, di cui 1.300 in un settore ospiti finito tutto esaurito nel giro di pochissimo e circa 200 che dovrebbero trovare posto in tribuna.