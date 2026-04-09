Al Stadio Olimpico, l’arbitro designato per la partita sarà Ermanno Feliciani. Finora sono stati venduti oltre 500 biglietti, mentre il pubblico atteso si avvicina ai sessantamila spettatori. La sfida tra le due squadre si prepara a richiamare un’ampia affluenza di tifosi e appassionati, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. La gara si svolgerà in un contesto di grande interesse tra gli addetti ai lavori e i supporter.

Certo, la situazione che si prospetta al Pisa non sarà delle più facili. A fronte dei sessantamila tifosi che riempiranno lo stadio Olimpico giallorosso, il sodalizio nerazzurro non potrà nemmeno contare sul cuore pulsante del proprio tifo a causa del vincolo della tessera del tifoso, che limiterà – per l’ennesima volta in stagione – il pubblico pisano. Al momento sono più di cinquecento i cuori nerazzurri che hanno deciso di acquistare il tagliando per la partita in programma alle 20:45 di venerdì. La capienza totale per il settore ospiti è di 3500 unità. L’acquisto dei biglietti è disponibile sul sito VivaTicket.com. Il prezzo per il settore ospiti è di 29 euro e 50 centesimi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Stadio Olimpico: l’arbitro sarà Ermanno Feliciani. Oltre 500 biglietti venduti

Venduti in mezz'ora altri 550 biglietti. Domenica stadio tutto esauritoPolverizzati anche i 550 tagliandi di curva sud aggiunti alla vendita dopo l’ordinanza di ieri del sindaco Alessandro Ghinelli.

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