Nel palazzo Palladini, le vicende tra Marina, Rosa e Raffaele sono caratterizzate da segreti e confronti che si susseguono. Si parla di un possibile svelamento di un segreto di Marina e delle conseguenze che potrebbe avere sulla relazione tra Rosa e Damiano, dopo che lei ha letto un messaggio importante. Le tensioni tra i personaggi continuano a influenzare gli sviluppi della storia.

? Cosa scoprirai Cosa accadrà se Roberto scoprirà il segreto di Marina?. Come cambierà il rapporto tra Rosa e Damiano dopo la lettura?. Chi pagherà le conseguenze dello scontro tra Raffaele e Ornella?. Perché l'incontro tra Bice e Sergio spaventa Guido e Mariella?.? In Breve Rosa riflette sul rapporto con Damiano dopo aver ricevuto un libro da Pino.. Bice e Sergio si incontrano scatenando l'apprensione di Guido e Mariella.. Raffaele e Ornella litigano duramente coinvolgendo Renato nelle ripercussioni del diverbio.. Le tensioni tra Marina e Roberto si sviluppano nell'arco dell'11-15 maggio.. Tra l’11 e il 15 maggio le tensioni a Palazzo Palladini esploderanno con decisioni segrete e rapporti familiari messi a dura prova dai sentimenti che riemergono tra i protagonisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palazzo Palladini: segreti e scontri tra Marina, Rosa e Raffaele

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