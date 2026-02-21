Ufo | Scontri segreti tra Stati per nascondere la verità?

Negli ultimi decenni, numerosi avvistamenti di UFO hanno alimentato dubbi e sospetti tra esperti e appassionati. Si sostiene che alcuni governi abbiano organizzato scontri segreti tra apparati di intelligence per nascondere la verità sul fenomeno. Fonti anonime rivelano che alcune operazioni di depistaggio coinvolgerebbero anche attori militari e civili, creando confusione e ostacolando le indagini ufficiali. La questione resta aperta e richiede ulteriori approfondimenti.

Ombre Celesti: Depistaggi e Scontri tra Apparati sul Fenomeno Ufo. Da decenni il cielo è teatro di avvistamenti inspiegabili, ma dietro le speculazioni e le teorie più disparate si celerebbe una complessa rete di depistaggi e occultamenti orchestrati da diversi apparati statali. Un vero e proprio scontro istituzionale, volto a controllare la narrazione e a nascondere la verità su ciò che accade realmente. Il caso, emerso con forza negli Stati Uniti nel 1947, continua a proiettare ombre sul presente. Le Origini del Mistero: Dal New Mexico al Tentativo di Contatto di Portorico. L’interesse per gli oggetti volanti non identificati non è una novità del nostro tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Trump: UFO, svelerà segreti di decenni e accusa Obama.Donald Trump ha annunciato che chiederà alle agenzie federali di pubblicare documenti top secret sugli UFO, sostenendo che si tratta di informazioni nascoste da decenni.

Trump e Obama: Ufo, segreti svelati? Il Pentagono sotto pressioneDonald Trump ha richiesto ufficialmente la pubblicazione di documenti segreti sugli Ufo, mentre Barack Obama ha lasciato intendere che potrebbe esserci vita oltre la Terra.

Ufo e alieni: fantasia o realtà - FarWest 21/11/2025

