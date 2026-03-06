Un bel giorno | intervista a Fabio De Luigi e Virginia Raffaele Tra segreti e solida alchimia

Oggi si parla di un nuovo progetto teatrale in cui sono protagonisti Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. L’attore e l’attrice si sono ritrovati sul palcoscenico per una commedia che vede anche giovani interpreti coinvolti, portando freschezza e spontaneità alla scena. La loro collaborazione si basa su un rapporto ormai consolidato e una buona intesa, elementi che caratterizzano questa produzione.

Fabio De Luigi ritrova Virginia Raffaele in una commedia che funziona, tra giovani interpreti che assicurano spontaneità e una rodata alchimia a cui affidarsi. Una storia d'amore sul nascere, un bagaglio ingombrante, una bugia per nasconderlo. Questo il punto di partenza di Un bel giorno, la nuova commedia diretta e interpretata da Fabio De Luigi che ha come coprotagonista Virginia Raffaele. Interpretano due single: Tommaso e Lara, che si conoscono, si piacciono, ma scelgono di nascondere il "peso" del loro passato per non rischiare di spaventare l'altro. Una commedia che funziona e poggia sulle basi sicure della chimica rodata tra Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, ma anche sulla leggerezza con cui la storia è costruita e su un gruppo di giovani interpreti che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

