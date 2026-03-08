Il comune di Grottammare ha aperto ufficialmente la procedura di gara pubblica per affidare la gestione dell’immobile al piano terra del Kursaal, uno dei principali edifici storici della città. La decisione mira a trovare un nuovo gestore attraverso un procedimento trasparente, che coinvolge enti pubblici e potenziali operatori interessati a partecipare. La gara rimane aperta fino all’individuazione del soggetto affidatario.

Il comune di Grottammare ha avviato la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dell’immobile situato al piano terra dello storico complesso Kursaal. L’iniziativa punta a coniugare la valorizzazione commerciale del patrimonio comunale con la promozione culturale della città. L’immobile, di circa 112 mq con annessa area esterna e tettoia, è destinato all’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Un elemento qualificante della concessione è l’integrazione con i servizi museali: oltre all’attività commerciale, infatti, il concessionario dovrà garantire servizi di custodia, pulizia e vigilanza per l’attiguo Museo dell’ Illustrazione Contemporanea (Mic), per un monte di 300 ore annue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concessione per il Kursaal, continua l’iter per la gestione

