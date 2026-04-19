riapre il bando per i locali al piano terra della palazzina kursaal

L’Amministrazione comunale di Grottammare ha deciso di riaprire il bando pubblico relativo alla concessione dei locali al piano terra della palazzina Kursaal. La gara era stata precedentemente sospesa e ora riprende con nuove scadenze e modalità di partecipazione. La decisione riguarda esclusivamente gli spazi al piano terra dell’edificio, che saranno messi nuovamente a disposizione di interessati. La procedura sarà aperta a tutte le candidature che rispetteranno i requisiti indicati nel bando.

L’Amministrazione comunale di Grottammare ha disposto la riapertura della gara pubblica per la concessione dei locali situati al piano terra della palazzina Kursaal. I termini sono stati prorogati al 26 aprile. L’immobile, con contratto di 4 anni più ulteriori 4, è destinato all’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Possono presentare domanda ditte individuali o società in possesso dei requisiti di idoneità per contrarre con la Pubblica Amministrazione. Nello specifico, è richiesto il possesso dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs. 592010 per l’attività di ristorazione. L’affidamento include anche la gestione dei servizi di custodia, pulizia e vigilanza dell’attiguo Museo dell’Illustrazione Contemporanea per un totale di 300 ore annue.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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