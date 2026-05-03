PalaTerni Enrico Melasecche | Seggiolini indispensabili ed urgenti Schienale fissato sulla parete verticale del gradone

Il consigliere regionale ha proposto l’installazione di seggiolini al PalaTerni, ritenendoli indispensabili e urgenti. La proposta nasce dopo il successo di un concerto, che ha visto oltre quattromila persone nel palazzetto. La soluzione suggerisce di fissare lo schienale sulla parete verticale del gradone, per rendere più funzionale l’impianto. La richiesta mira a migliorare le condizioni di sicurezza e confort per gli spettatori.

Una soluzione per consentire al PalaTerni di essere dotato dei seggiolini. La suggerisce il consigliere regionale Enrico Melasecche, dopo il successo riscontrato da Gianni Morandi, in un concerto che ha portato oltre quattromila persone al palazzetto. Una riflessione che parte da un presupposto.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ospedale di Terni, Enrico Melasecche: “Basta confusione. Verità su costi Ospedale di Terni, Enrico Melasecche: “Basta confusione. Verità su costi, finanziamenti e tempistiche”“Bisogna fare immediatamente chiarezza, sul confronto in atto da parte di partiti del campo largo non omogeneo e fuorviante tra la precedente...