Ospedale di Terni Enrico Melasecche | Basta confusione Verità su costi finanziamenti e tempistiche

Enrico Melasecche, consigliere regionale della Lega, ha chiesto chiarimenti sull’ospedale di Terni dopo aver scoperto che i costi stimati sono stati rivisti più volte, generando confusione tra cittadini e operatori sanitari. Melasecche ha presentato un’interrogazione a risposta immediata per ottenere dati precisi sui finanziamenti, sulle spese previste e sui tempi di completamento dell’opera. Durante l’ultima riunione, alcuni rappresentanti hanno parlato di ritardi e di variazioni nelle stime iniziali, spingendo il politico a intervenire.

"Bisogna fare immediatamente chiarezza, sul confronto in atto da parte di partiti del campo largo non omogeneo e fuorviante tra la precedente proposta in project financing e le stime dello studio Binini" Il consigliere regionale della Lega Enrico Melasecche ha presentato un'interrogazione a risposta immediata sul nuovo ospedale di Terni per fare piena chiarezza sui costi, sulle coperture finanziarie e sui tempi di realizzazione dell'opera. A tal proposito il capogruppo dichiara che: "Il Consiglio regionale il 27 aprile 2021 ha sancito all'unanimità la necessità di realizzare il nosocomio. Si tratta di un'urgenza non più rinviabile, riconosciuta da tutti, ma dopo oltre un anno di questa legislatura i risultati concreti dell'attuale maggioranza appaiono del tutto fumosi".