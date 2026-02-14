Ospedale di Terni Enrico Melasecche | Basta confusione Verità su costi

Enrico Melasecche ha chiarito che i costi, i finanziamenti e i tempi per il nuovo ospedale di Terni non sono più un mistero, dopo settimane di voci contrastanti. Melasecche ha spiegato che i dati ufficiali sono stati resi pubblici, puntando il dito contro le incomprensioni che hanno alimentato la confusione tra cittadini e operatori sanitari. La questione ha preso una piega più concreta, soprattutto dopo l’annuncio di un incontro pubblico previsto tra pochi giorni.

Ospedale di Terni, Melasecche alza il velo: “Costi, finanziamenti e tempi, basta confusione”. Terni è al centro di un acceso dibattito sulla realizzazione del nuovo ospedale. Il consigliere regionale della Lega, Enrico Melasecche, ha chiesto piena chiarezza sui costi, i finanziamenti e i tempi di realizzazione dell’opera, sollevando dubbi sulle incongruenze emerse tra le stime iniziali e quelle dello studio Binini, con possibili ripercussioni sull’emigrazione sanitaria dalla regione. Un progetto cruciale a rischio: la richiesta di trasparenza. La questione del nuovo ospedale di Terni è diventata prioritaria nel dibattito politico regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Enrico Melasecche, consigliere regionale della Lega, ha chiesto chiarimenti sull’ospedale di Terni dopo aver scoperto che i costi stimati sono stati rivisti più volte, generando confusione tra cittadini e operatori sanitari.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Terni, doppio passaggio del Frecciarossa: Mantenere quanto assicurato. Unica soluzione l’attraversamento della Orte-Falconara; Nuovo ospedale di Narni-Amelia: i costi lievitano e serviranno 20 milioni di euro in più. De Rebotti pensa all'ex art.20; Peschereccio affonda a Santa Maria Navarrese-Arbatax: morti Antonio Morlè ed Enrico Piras di Tortolì.

Teatrino in Regione per l’ospedale di Terni: le urla di Bandecchi davanti a ProiettiChi fa da sé fa per tre è il motto del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che questa volta in Regione a Perugia è stato fatto entrare, insieme ad una delegazione di manifestanti, ed è stato ascolt ... umbria24.it

Bandecchi, dall’interrogazione ‘anomala’ alla bagarre: scontro sull’ospedale di Ternidi C.P. Cos’è la destra e cosa la sinistra domandava ironicamente Giorgio Gaber nel 1994. Per il sindaco di Terni Stefano Bandecchi non fa la differenza: i nemici sono ovunque, seduti tra gli scranni ... umbria24.it

Enrico Melasecche (@enricomelasecche) facebook

"Frecciarossa Ravenna-Roma-Salerno, occasione concreta per l'Umbria che la Giunta Proietti sta lasciando sfumare" - Nota di Enrico Melasecche (Lega) consiglio.regione.umbria.it/node/82004 #REGIONEUMBRIA x.com