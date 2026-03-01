Teleriscaldamento in centro La fine dei lavori sarà il 31 agosto

I lavori di installazione del teleriscaldamento geotermico sono in corso nel centro storico di Piancastagnaio, coinvolgendo le vie principali della zona. Le operazioni sono complesse e si stanno avvicinando alla conclusione, prevista per il 31 agosto. La presenza delle installazioni e le attività in corso sono visibili lungo le strade interessate.

Teleriscaldamento geotermico tra operazioni complesse e installazioni che stanno raggiungendo e interessando il centro storico di Piancastagnaio e sue vie principali. L’amministrazione comunale di Piancastagnaio, ha voluto annunciare una scadenza importante per la popolazione collegata ai lavori di messa in opera della rete del teleriscaldamento geotermico. I lavori termineranno il 31 agosto. Una data legata fortemente ai fondi del Pnnr con i suoi obiettivi e le scadenze attigue. A oggi possiamo dire che circa settecento utenti sono già allacciati alla rete generale con un’estensione dell’impianto geotermico ormai presente in tutto il paese. Purtroppo i lavori creano anche disagi, relative novità nel transito e nella circolazione automobilistica dentro al centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

