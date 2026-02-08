PalaGuerrieri la fine dei lavori è un rebus

Il cantiere del PalaGuerrieri è di nuovo al centro delle polemiche. La giunta Ghergo non dà indicazioni sui tempi di completamento, lasciando tutti con il dubbio sulla fine dei lavori. Pino Pariano non le manda a dire: il termine previsto per ottobre 2024 sembra ormai lontano, e nessuno sa quando il palazzetto sarà davvero finito.

Il cantiere del PalaGuerrieri torna a infiammare le polemiche. Dalla giunta Ghergo non vengono forniti tempi sulla chiusura del cantiere e Pino Pariano attacca: "La fine dei lavori, prevista per il primo ottobre 2024, è ormai un ricordo. Con 760 giorni trascorsi su 300 previsti, il tetto è ancora scoperto e il termine dell’intervento resta incerto". Pariano critica aspramente la strategia del Comune: "La scelta della semplice ristrutturazione invece della demolizione e ricostruzione da zero si è rivelata inefficace, vista la lentezza del riassetto e gli inghippi vari". Dubbi anche sulla tenuta economica del progetto: "È facile immaginare che con le varianti in corso d’opera previste, i 4 milioni e 300mila euro originariamente individuati rischiano di crescere non poco". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

