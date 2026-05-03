Palacampus patto rinnovato All’Assigeco fino al 2046

Il contratto tra l’Assigeco e le autorità locali è stato rinnovato, con l’obiettivo di aggiornare e migliorare gli impianti del Palacampus di via Papa Giovanni XXIII nel quartiere Villaggio San Biagio. Sono stati investiti più di 550.000 euro per lavori di ristrutturazione e modernizzazione dell’edificio. La durata dell’accordo si estende fino al 2046, garantendo l’uso dell’impianto per diversi anni.

Oltre 550mila euro per rinnovare e modernizzare il Palacampus di via Papa Giovanni XXIII al rione Villaggio San Biagio. È questa la cifra che la società Ucc Assigeco investirà direttamente nella struttura a fronte del rinnovo della convenzione con il Comune di Codogno. L’accordo, appena ufficializzato con il via libera durante l’ultima seduta di Consiglio comunale, estende la gestione dell’impianto per i prossimi vent’anni, portando la scadenza al mese di maggio del 2046. Le risorse messe in campo dalla società guidata da Franco Curioni saranno destinate a un profondo piano di riqualificazione edilizia ed energetica. I lavori, programmati tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, trasformeranno il Campus Assigeco in un polo all’avanguardia e sostenibile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palacampus, patto rinnovato. All’Assigeco fino al 2046 Notizie correlate Rinnovato per tre anni il patto della sicurezzaCesena e Mercato Saraceno rinnovano la collaborazione per la gestione associata del servizio di Polizia locale. Servizio Alert System rinnovato fino al 2028: allerte e comunicazioni per 20mila cittadiniIl Comune di Rimini consolida il proprio sistema di protezione civile e rinnova fino al 31 dicembre 2028 il servizio di allertamento automatico della...