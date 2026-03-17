rinnovato per tre anni il patto della sicurezza

Cesena e Mercato Saraceno hanno deciso di prolungare di altri tre anni il loro accordo per la gestione condivisa del servizio di Polizia locale. La collaborazione tra i due comuni riguarda la cooperazione nelle attività di sicurezza e controllo sul territorio. La firma del nuovo patto segue le precedenti intese e mira a rafforzare la presenza delle forze di sicurezza nelle aree coinvolte.

Cesena e Mercato Saraceno rinnovano la collaborazione per la gestione associata del servizio di Polizia locale. Dopo l’esperienza avviata negli anni scorsi, le due amministrazioni proseguono questo percorso condiviso sintetizzato dalla nuova convenzione che punta a rafforzare il presidio del territorio, migliorare l’organizzazione del servizio e ottimizzare l’utilizzo delle risorse. Rafforzare un modello di collaborazione che negli anni ha dimostrato di migliorare l’efficacia del presidio territoriale e la sicurezza delle comunità locali. "La collaborazione tra Cesena e Mercato Saraceno – commenta l’assessore alla sicurezza Luca Ferrini – non è nuova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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