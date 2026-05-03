Le discussioni sulla pavimentazione di piazza Garibaldi a Bagnolo proseguono da diversi anni, con opinioni contrastanti tra cittadini e amministratori. La questione riguarda chi abbia deciso di installare quella particolare pavimentazione e chi abbia sostenuto i costi. Le polemiche si sono susseguite nel tempo, mantenendo vivo il dibattito sulla gestione degli spazi pubblici e sulle decisioni prese in passato. La situazione continua a essere al centro di confronti tra le parti coinvolte.

Situazione e progetti su piazza Garibaldi a Bagnolo continuano ad alimentare polemiche. E’ così da molti anni. Ora, dopo l’annuncio dell’amministrazione comunale di uno stanziamento di 350 mila euro per riqualificare l’area, intervengono le opposizioni, con l’ex sindaco Gianluca Paoli, attuale capogruppo di opposizione: "Abbiamo chiesto sulla base di quale progettazione fosse stata fatta la stima delle risorse necessarie. Ci è stato risposto che un vero e proprio progetto ’non c’è’ e che la cifra è stata calcolata moltiplicando il costo stimato al metro quadrato per l’intera superficie del tratto centrale interessato dalla riqualificazione, che dovrà continuare a prevedere materiali in grado di ’sopportare’ il traffico odierno".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Paghi chi ha voluto quella pavimentazione"

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