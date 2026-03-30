L’allenatore ha commentato le caratteristiche di alcuni giocatori in vista della partita tra Bosnia e Italia. Ha sottolineato la forza e il gioco di testa di uno dei calciatori, ritenendoli elementi potenzialmente decisivi. Per quanto riguarda un altro attaccante, ha evidenziato come una mancanza di attitudine possa influire sulle prestazioni. Le sue osservazioni sono state rilasciate in un’intervista a una testata sportiva.

Inter News 24 Capello intervistato da La Gazzetta dello Sport, in vista di Bosnia-Italia, si è espresso così su Retegui ed Esposito. Fabio Capello, intervistato da l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si è espresso così su Mateo Retegui e Francesco Pio Esposito. Queste le parole dell’ex allenatore di Roma, Milan e Juventus tra le altre: PIO ESPOSITO E RETEGUI «Pio Esposito, nei momenti importanti, ha quella forza e quel gioco di testa che possono essere fondamentali. Retegui arriva da qualche settimana senza giocare. Alle volte la non attitudine la paghi» Il ballottaggio tra i due sembrerebbe aperto, nel 3-5-2 l’unico sicuro di un posto in avanti sembrerebbe Moise Kean, autore del gol del 2-0 contro l’Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Capello: «Pio ha quella forza e quel gioco di testa che possono essere fondamentali. Retegui? La non attitudine la paghi»

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