A Nola, al Duomo di Santa Maria Assunta, si è svolto l’addio a Domenico Caliendo, il bambino di due anni deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. La folla ha partecipato tra lacrime e applausi, mentre la madre ha commentato che “paghi solo chi ha sbagliato”. Il feretro è stato trasportato da Napoli alla cerimonia funebre.

AGI - Folla al Duomo di Santa Maria Assunta di Nola, dove è arrivato da Napoli il feretro di Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di un cuore danneggiato. Tanti mazzi di fiori sono stati sistemati davanti all’ingresso della chiesa, mentre alcune persone indossano una maglia bianca con il volto di Domenico e la scritta ‘Il nostro guerriero’. Il rito funebre sarà celebrato alle 15 di questo pomeriggio dal vescovo di Nola, Francesco Marino. Oltre 170 le testate giornalistiche accreditate, tra cui anche la Bild e l’agenzia di stampa turca Anadolu. Lungo l'applauso che ha salutato l'arrivo della bara. 🔗 Leggi su Agi.it

Lacrime e applausi a Nola per l'addio a Domenico. La madre: "paghi solo chi ha sbagliato"

Lacrime e applausi a Nola per l'addio a Domenico. La madre: "paghi solo chi ha sbagliato" (Video)Tanti mazzi di fiori sono stati sistemati davanti all’ingresso della chiesa, mentre alcune persone indossano una maglia bianca con il volto di...

Leggi anche: L’addio a Domenico Caliendo nel Duomo di Nola, la madre: “Devono pagare solo quelli che hanno sbagliato”

Lacrime, fiori e magliette per l’ultimo saluto al piccolo Domenico x.com

Alle 15 a Nola i funerali del piccolo Domenico. Folla e lacrime alla camera ardente Tgr Rai facebook