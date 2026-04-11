Nel match di Serie A tra Milan e Udinese, i friulani hanno ottenuto una vittoria per 3-0, infliggendo ai padroni di casa una sconfitta significativa. La gara, valida per la 32ª giornata, ha visto i rossoneri subire un crollo che potrebbe compromettere le loro speranze di qualificazione alla prossima Champions League. I voti assegnati ai giocatori riflettono le difficoltà incontrate durante l'incontro.

I voti di Milan-Udinese, partita valida per la giornata numero 32 di Serie A. Una sconfitta pesante per i rossoneri che rischiano di veder sfumare tutto il loro vantaggio nella corsa a un posto nella prossima Champions League. Bianconeri in vantaggio grazie all’autorete di Bartesaghi che ha deviato nella propria porta un cross di Atta, mentre il raddoppio è arrivato grazie a un colpo di testa di Ekkelenkamp che è riuscito ad eludere la marcatura di De Winter e girare alle spalle di Maignan. Nella ripresa arriva il terzo gol di Tra i peggiori in campo Leao, beccato dai fischi del pubblico in particolare nel primo tempo. MILAN (4-3-3): Maignan...🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pagelle Milan-Udinese 0-3, i voti della sfida: crollo rossonero, Champions a rischio

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