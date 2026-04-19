Il Milan ha vinto 1-0 contro il Verona nella 33ª giornata di Serie A, con un gol che ha portato i rossoneri più vicini alla qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con il punteggio stretto, e i voti assegnati ai giocatori riflettono le loro prestazioni sul campo. La vittoria rappresenta un passo importante nella corsa europea della squadra.

Il Milan ha battuto il Verona nella giornata numero 33 di Serie A con i rossoneri che fanno un salto decisivo per quello che riguarda la lotta per la Champions League. I voti di Verona-Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Un successo che è arrivato grazie al gol nel primo tempo di Rabiot, assistito da Rafael Leao che, dopo un buon primo tempo è calato nella ripresa venendo sostituito da Massimiliano Allegri con Santiago Gimenez. Per il Verona un ko che certifica di fatto la retrocessione in Serie B, mentre per i rossoneri è giunta una vittoria che ha ridato morale, ma soprattutto punti fondamentali nella corsa alla conquista di un posto in Champions League.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pagelle Verona-Milan 0-1, i voti della sfida: Champions ipotecata dai rossoneri

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