Pagelle Ramon va all’assalto Nico Paz illuminante Ma il gol non arriva

Durante la partita, il portiere si è distinto per la precisione nei rilanci e ha avuto poche occasioni di intervenire sotto porta. Il difensore ha dimostrato affidabilità e attenzione nelle chiusure, mantenendo un rendimento costante. In campo offensivo, Ramon ha cercato con insistenza di creare occasioni per la squadra, mentre Nico Paz si è distinto con alcune giocate illuminate. Tuttavia, nessuna delle azioni ha portato al gol.

BUTEZ 6,5. Preciso come sempre sui rilanci millimetrici, è stato poco impegnato in porta. SMOLCIC 6,5. Sicuro nel bloccare le discese di Gutierrez, mette anche buoni palloni in mezzo. RAMON 7. Visto il poco lavoro difensivo, si lancia con efficacia in avanti. CARLOS 6,5. Controlla a vista Hojlund che gli sfugge solo una volta. VALLE 7. Spinge sempre costringendo Politano ad arretrare. PERRONE 6,5. Poca costruzione, ma molta grinta in un centrocampo affollato. DA CUNHA 6,5. Riesce solo in un paio di occasioni a sfuggire alla marcatura, ma quando ci riesce fa sempre male. DIAO 7. Incontenibile nel primo tempo, dove sbaglia un gol fatto. Cala alla distanza anche per gli aggiustamenti tattici di Conte.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pagelle. Ramon va all’assalto. Nico Paz illuminante. Ma il gol non arriva Notizie correlate Pagelle Sassuolo Como, Volpato e Nzola decisivi! Non basta il gol di Nico Paz – I VOTILocatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna…... Calciomercato Inter, pianificato l’assalto a Nico Paz: due le possibili offerte al Real Madriddi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, i nerazzurri continuano a sognare Nico Paz in vista della prossima estate: questa la strategia dei... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Le pagelle di Como-Napoli 0-0: Rrahmani fa la cosa più preziosa della partita, Nico Paz con la solita qualità; Como-Napoli 0-0, le pagelle: Nico Paz (7) incanta in fase di rifinitura, Milinkovic-Savic (7) decisivo; Como-Napoli 0-0, pagelle e tabellino: Rrahmani mura Douvikas, Diao spreca, Politano colpisce il palo, De Bruyne spento, Hojlund mai pericoloso; Pagelle Como-Napoli 0-0, regge il bunker azzurro: De Bruyne è un caso, regalo all'Inter. Pagelle Como-Napoli: Rrahmani e Milinkovic alzano il muro. Nico Paz regala magieAl Sinigaglia Como e Napoli hanno pareggiato 0-0 nella gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Con questo risultato che pota i partenopei a 70 punti, all'Inter-attualmente a 79 punti - basterà ... tuttosport.com Como-Napoli 0-0, le pagelle: Nico Paz (7) incanta in fase di rifinitura, Milinkovic-Savic (7) decisivo su Diao (6,5)Al Sinigaglia termina senza reti tra Como e Napoli. Uno 0-0 che serve a poco ad entrambe le squadre e che permetterà all'Inter di fare anche ... msn.com NICO PAZ RESTA IN SERIE A Botta e risposta fra Hernanes e Cesc Fabregas a Dazn, sul futuro dell’argentino Nelle ultime ore anche Fabrizio Romano ha confermato che il futuro di Nico Paz a Madrid dipenderà dall’allenatore che ci sarà sulla pan - facebook.com facebook . @Como_1907, Fabregas: "Oggi avremmo meritato la vittoria. Nico Paz Mancano ancora tre gare" x.com