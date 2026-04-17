Pagelle Sassuolo Como Volpato e Nzola decisivi! Non basta il gol di Nico Paz – I VOTI

Nel match valido per la 33a giornata di Serie A 202526, il Sassuolo e il Como si sono affrontati con Volpato e Nzola protagonisti in campo. Nico Paz ha segnato un gol per il Como, ma non è stato sufficiente a cambiare l’esito della partita. Sono stati assegnati i voti ai giocatori, evidenziando chi si è distinto e chi ha deluso durante la gara. La partita ha visto alcuni protagonisti emergere più di altri, determinando il risultato finale.

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