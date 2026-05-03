Pagelle Milan Futuro-Vogherese 10-1 | Magrassi e Cappelletti fuori categoria

Si è conclusa la partita tra Milan Futuro e Vogherese, valida per la 34ª giornata del campionato di Serie. La squadra di casa si è imposta con un punteggio di 10-1, con Magrassi e Cappelletti che si sono distinti per le loro prestazioni. La gara si è svolta senza ulteriori interruzioni e ha visto una netta supremazia dei padroni di casa, che hanno dominato l’intero incontro.

Nel pomeriggio, allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), è andato in scena l'ultimo atto della regular season di Serie D: Milan Futuro-Vogherese. I rossoneri hanno schiantato gli ospiti con un 10-1 destinato a restare nella storia, blindando così la qualificazione ai playoff. Ecco le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati. Spettatore non pagante per gran parte della partita. Non può fare nulla sul gol di Zito Tre assist e una partita da giocatore totale: ogni volta che il pallone passa dai suoi piedi il pericolo è dietro l'angolo Primo gol con il Milan Futuro per il classe 2009, che mette in...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Milan Futuro-Vogherese 10-1: Magrassi e Cappelletti fuori categoria Notizie correlate Pagelle Castellanzese-Milan Futuro 1-3: Magrassi e Cappelletti travolgenti, Torriani e Menon insufficientiNel pomeriggio, allo 'Stadio Comunale Giovanni Provasi' di Castellanza, è andato in scena il match tra Castellanzese e Milan Futuro. Pagelle Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2: Sala di un altro livello. Cappelletti e Magrassi sbaglianoNel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Nuova Sondrio, gara valida per la 28^ giornata della Serie D 2025/26. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dove vedere Milan Futuro-Vogherese in streaming: tutte le opzioni; Tabellino partita Milan Futuro vs Pavia Calcio 1911; Castellanzese-Milan Futuro 1-3: Branca e due volte Magrassi per espugnare il Provasi; Luca Menon | debutto da titolare con il Milan Futuro Che salto dall’Under 17. Milan Futuro-Vogherese 10-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Milan Futuro-Vogherese di Domenica 3 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net Milan Futuro, maglietta dedicata a Tassotti prima della VogheresePrima del fischio d'inizio di Milan Futuro-Vogherese, i rossoneri hanno esposto durante la foto di squadra una maglia per mister Tassotti con la scritta: Ti aspettiamo Tasso. L'assistente ... milannews.it Milan Futuro-Vogherese 10-1, le pagelle dei rossoneri nel primo commento facebook Pagelle Castellanzese-Milan Futuro 1-3: #Magrassi e #Cappelletti travolgenti, #Torriani e #Menon insufficienti #SempreMilan x.com