Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Nuova Sondrio, gara valida per la 28^ giornata della Serie D 202526. I rossoneri di Massimo Oddo hanno pareggiato 2-2. In gol per i rossoneri Chaka Traorè e Geroli. Pareggio che sa di grande beffa per i rossoneri che giocano molto meglio, ma prendono gol negli unici due tiri pericolosi degli ospiti. Dopo il pari di oggi i giovani rossoneri salgono a 46 punti, agganciando il Chievo Verona al secondo posto. Ecco le pagelle del Milan Futuro con i nostri promossi e bocciati Partita ben giocata dai rossoneri, ma per colpa di due disattenzioni i rossoneri non portano a casa i tre punti. Decisione fare una sola sostituzione, soprattutto sul 2-2. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Milan Futuro-Nuova Sondrio 2-2: Sala di un altro livello. Cappelletti e Magrassi sbagliano

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