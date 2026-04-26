È terminata la partita tra Castellanzese e Milan Futuro, valida per la 33ª giornata del campionato. Il Milan Futuro ha vinto con il punteggio di 3-1, grazie ai gol di Magrassi e Cappelletti, che si sono distinti durante l'incontro. Per la Castellanzese, le reti sono state segnate da Torriani e Menon, entrambi giudicati insufficienti in termini di prestazione. La partita si è svolta su un campo umido e con un’atmosfera tesa tra le due squadre.

Nel pomeriggio, allo 'Stadio Comunale Giovanni Provasi' di Castellanza, è andato in scena il match tra Castellanzese e Milan Futuro. I rossoneri allenati da Massimo Oddo si sono imposti per 3-1, grazie alla doppietta di Magrassi (13', 60') e al colpo del definitivo k.o. firmato Simone Branca (90+3'). Ecco le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati. Regala il gol del pareggio alla Castellanzese: rinvio sbagliato e uscita maldestra su Chessa che ha regalato ai padroni di casa un calcio di rigore. Nessun altro intervento degno di nota Ennesima partita di corsa e qualità per il terzino destro di Oddo: suoi...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Castellanzese-Milan Futuro 1-3: Magrassi e Cappelletti travolgenti, Torriani e Menon insufficienti

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