Pagelle Juve Verona | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Al termine del primo tempo della partita tra Juventus e Verona, sono stati assegnati i voti ai giocatori in campo. La 35ª giornata di Serie A 202526 ha visto alcuni protagonisti distinguersi, mentre altri hanno lasciato alcune perplessità. I giudizi sui singoli sono stati resi noti, offrendo un quadro chiaro delle performance dei calciatori fino a questo momento.

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