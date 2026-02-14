Pagelle Inter Juve | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Marco Baridon ha assegnato i voti ai giocatori di Inter e Juve dopo il primo tempo della partita della 25ª giornata di Serie A 202526, mettendo in evidenza chi ha brillato e chi invece ha deluso. La sfida si gioca sotto gli occhi di molti tifosi, con alcune prestazioni che hanno sorpreso positivamente, mentre altre hanno alimentato le critiche. L’incontro si svolge in un momento di grande attesa, con il punteggio ancora aperto e molte strategie in campo.

Frattesi Juventus, svolta nella corsa al centrocampista: quasi certo il suo addio all’Inter a giugno, un club in pole. Ultime Gol En-Nesyri, l’ex obiettivo del calciomercato Juventus si sblocca subito in Arabia: a segno così con l’Al Ittihad – VIDEO Rinnovo Kalulu, la Juve è pronta a respingere così le sirene dalla Premier: presenterà al francese questa proposta. I dettagli Tudor Tottenham, ora è anche ufficiale: l’ex Juventus si lega agli Spurs fino a fine stagione. Il comunicato e tutti i dettagli Juventus Next Gen, le date e gli orari ufficiali dalla trentaduesima alla trentottesima giornata di Serie C. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Inter Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo Pagelle Fiorentina Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo Pagelle Juve Cagliari: TOP E FLOP dopo il primo tempo Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Calciomercato, le pagelle della Serie A. Roma a metà, Inter ferma, la Juve non fa felice Spalletti. Milan, basta Füllkrug?; Inter-Juve, quale rosa vale di più? Il confronto reparto per reparto; Pagelle Calciomercato Serie A: Roma (7,5) il colpo è Malen, Milan (7) arriva Fullkrug, Inter (5,5) due giovani per il futuro, Juve (6,5)...; Inter-Torino 2-1, pagelle: Mkhitaryan professore, male Tamèze. Pagelle Inter Juve Primavera Coppa Italia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale della competizionePagelle Inter Juve Primavera Coppa Italia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale della competizione Pagelle Inter Juve Primavera: i voti e i giudizi ai protagonis ... juventusnews24.com Primavera, le pagelle di Inter-Juventus 0-3: si salva Cerpelletti, i cambi non incidonoLe pagelle di Inter-Juventus Primavera, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia: bianconeri in semifinale ... msn.com Serie C, pagelle Inter U23-Lumezzane: Calligaris salva il risultato, gli over non incidono x.com Le pagelle di #Inter #JuvePrimavera terminata 0-3 per i bianconeri Leone olimpico, Verde stoico I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO facebook