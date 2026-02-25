Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al lavoro con Spalletti per costruire una squadra che possa tornare a dominare. Le prossime mosse Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Le ultimissime novità Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Next Gen, Brambilla dopo il ko di Campobasso: «Fino all’espulsione avevamo la partita in pugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Galatasaray: TOP E FLOP dopo il primo tempo

Leggi anche:

Pagelle Galatasaray Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo

Pagelle Napoli Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempo

Temi più discussi: Galatasaray-Juve, le pagelle: Koop ne fa due, 7; Cabal rovina tutto, 3; Galatasaray-Juventus 5-2, le pagelle: Cabal (4) è una sciagura, Koopmeiners (6,5) doppietta che serve a poco. Lang (8) è rinato; Galatasaray-Juventus 5-2, le pagelle: super Lang, flop Cabal e Kelly; Galatasaray-Juventus 5-2, le pagelle della partita di Champions League.

PAGELLE e TABELLINO Galatasaray-Juventus 5-2: Cabal da incubo, super Koopmeiners non bastaGalatasaray-Juventus, match d'andata dei playoff della Champions League: voti, top e flop della sfida dell'Ali Sami Yen di Istanbul ... calciomercato.it

Galatasaray-Juventus 5-2, le pagelle della partita di Champions LeagueKoopmeiners, autore di una doppietta, è il migliore tra i bianconeri, sconfitti in Champions League contro il Galatasaray per 5-2. Voto 4 per Cabal (espulso), deludono anche Yildiz e Thuram. Le ... sport.sky.it

PAGELLE JUVENTUS: Juventus 0 - Como 2 a cura di Andrea Caropreso #LBDV - facebook.com facebook

Pagelle #Juve: #DiGregorio stato confusionale, #Miretti verticalizza per #Butez, #Conceicao ci prova x.com