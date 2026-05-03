Al termine del primo tempo della partita tra la Juventus Primavera e il Frosinone Primavera, sono state stilate le pagelle dei giocatori. La sfida, valida per la 36esima giornata del campionato Primavera 1, ha visto i protagonisti valutati in base alle proprie prestazioni sul campo. I voti sono stati assegnati ai giocatori che si sono distinti e a quelli che hanno avuto maggiori difficoltà durante il primo tempo.

David, quale futuro? Due club in pressing e la reale posizione della Juventus verso il canadese Rinnovo Vlahovic, sponsor Spalletti ma il club vuole lo sconto. E resistono queste alternative. Juventus Next Gen, Brambilla in vista della Vis Pesaro: «I play-off vanno affrontati partita per partita. La squadra sta bene» Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi. Sono contento della rosa» Juventus Under 17, ancora un pareggio: con il Budapest Honved termina 1-1, a segno Basile. Il recap della partita Gil Puche: «La Juve è un club di un altro livello e un orgoglio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pagelle Juve Frosinone Primavera: TOP e FLOP dopo il primo tempo

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