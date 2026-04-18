Pagelle Juve Fiorentina Primavera | TOP e FLOP dopo il primo tempo

Alla fine del primo tempo della partita tra Juventus e Fiorentina Primavera, vengono stilate le pagelle con i voti dei giocatori coinvolti. La partita si svolge durante la 34ª giornata del campionato 202526. Sono stati individuati i protagonisti che si sono distinti e quelli che hanno avuto una prestazione meno positiva, con valutazioni che riflettono quanto visto finora sul campo.

Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Ma il preferito di Spalletti è. Koopmeiners Juve: fissata la base d’asta per la cessione. Ma il giocatore non gradisce quella destinazione Brambilla: «Turnover in vista dei playoff? Contro la Pianese scenderà in campo chi.» Juventus Next Gen, Pagnucco si racconta: «Dal momento in cui metti piede in questo ambiente capisci che è speciale. Il mio sogno è uno solo» Licina talento e hype, game over Koopmeiners e rinascita Di Gregorio – Si o no – PODCAST di Chiara Aleati e Marco Baridon Braghin: «Problemi nella Juventus Women? Narrativa costante. La sostanza sono i trofei al Museum» Juventus Women, le bianconere in evidenza con le rispettive nazionali: da Lenzini a Calligaris.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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