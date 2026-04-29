Pagelle Atalanta Juve Primavera | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Nella finale di Coppa Italia Primavera 202526, si sono affrontate le squadre dell'Atalanta e della Juventus. Al termine del primo tempo, sono stati assegnati i voti ai protagonisti del match, evidenziando chi si è distinto e chi ha avuto un rendimento più basso. La partita si svolge in un contesto di alta tensione e competitività, con le due formazioni impegnate a conquistare il trofeo.

Zhegrova Juve, Moretto è convinto: «Posso garantirvi al 100% che il club bianconero.» Mercato Juve: Kelly o Gatti, chi tenere il prossimo anno? I raggi X sui due difensori bianconeri Gila Juve, il Milan accelera per il difensore spagnolo. Ecco le richieste economiche di Lotito Lewandowski Juventus, il polacco accetta l’ingaggio al ribasso: ora si può chiudere la trattativa! Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Juventus Next Gen quinta in campionato: è il miglior piazzamento di sempre.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Atalanta Juve Primavera: TOP E FLOP dopo il primo tempo Notizie correlate Pagelle Atalanta Juve: TOP E FLOP dopo il primo tempoSenesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino. Leggi anche: Pagelle Juve Fiorentina Primavera: TOP e FLOP dopo il primo tempo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Primavera, le pagelle di Torino-Atalanta 0-0: granata premiati dalla concretezza; Milan Juventus 0-0: le pagelle dei rossoneri; FINALE – Primavera 1, Roma-Juventus 1-1: Arena risponde a Leone, al Tre Fontane il match termina in parità; Pagelle AS ROMA | ROMA-ATALANTA Le pagelle (di Marco Terrenato). Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26Atalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia 2025/26 ... juventusnews24.com DIRETTA | Atalanta Juventus Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: via alla finale! Coppa Italia 2026Diretta Atalanta Juventus streaming video tv: risultato e probabili formazioni dall'Arena Civica per la finale della Coppa Italia Primavera, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Pagelle Juve: Kalulu deluxe, Conceicao è un altro, Boga fa ciò che vuole, David ci sta riuscendo Voti e giudizi della squadra bianconera dopo il 2-0 al Bologna: Bremer vince il duello con Castro, Thuram decisivo Dopo Genoa e Atalanta, contro il Bologna arriv - facebook.com facebook