Nella partita tra Inter e Cagliari valida per la 33ª giornata di Serie A 202526, Thuram ha aperto le marcature, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della squadra di casa. Zielinski è entrato nel secondo tempo, offrendo un apporto positivo al centrocampo. I voti ai protagonisti in campo sono stati stilati sulla base delle loro prestazioni durante l'incontro disputato a San Siro.

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© Internews24.com - Pagelle Inter Cagliari: Thuram stappa la partita, Zielinski entra bene

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