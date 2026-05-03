Pagelle Inter Parma ecco i top e i flop della sfida valida per la 35ª giornata di Serie A

Nella partita valida per la 35ª giornata di Serie A, si sono affrontate le squadre dell’Inter e del Parma. Sono stati assegnati i voti ai giocatori, evidenziando le prestazioni più significative e quelle meno positive delle due formazioni. Le pagelle illustrano i protagonisti di questa sfida, con i giudizi sui singoli e le valutazioni complessive delle prestazioni in campo.

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