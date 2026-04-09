Pagelle Bologna Aston Villa ecco i TOP e FLOP della sfida valida per i quarti di Europa League

Nella partita valida per i quarti di finale della Europa League 20252026, il Bologna ha affrontato l’Aston Villa nella gara di andata. La sfida ha visto alcuni giocatori distinguersi per la prestazione, mentre altri hanno commesso errori che hanno influito sull’esito complessivo. Sono stati individuati i giocatori più efficaci e quelli che hanno avuto difficoltà durante la partita. La partita si è conclusa con un risultato che lascia aperte le possibilità per il ritorno.

Mercato Milan, che occasione sfumata! Maldini aveva puntato Olise nel 2021. Il retroscena sul mancato trasferimento Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo Aleksandar, occhio anche a Filip Stankovic per la porta! C’è un’idea che stuzzica Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid. Sarri Lazio, il suo futuro resta un rebus: possibile separazione a fine stagione. Mezza Serie A segue la situazione Chivu: «Abbraccio con Barella? Vi racconto. Messaggio post Roma? Che abbiamo questa voglia matta di... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Bologna Aston Villa, ecco i TOP e FLOP della sfida valida per i quarti di Europa League Leggi anche: Pagelle Bologna Celtic, ecco i TOP e FLOP della sfida di Europa League Pagelle Maccabi Tel Aviv Bologna, ecco i TOP e FLOP della sfida di Europa LeagueEsonero De Zerbi, clamoroso cambio in panchina per i francesi? Ecco cosa sta succedendo Asllani Besiktas, addio Torino: è diretto in Turchia... Temi più discussi: Il Bologna colpisce e poi gestisce, Cremonese sconfitta 2-1; Cremonese-Bologna 1-2, pagelle e tabellino: Joao Mario e Rowe la decidono in 16'; Europa League, il punto in casa Aston Villa; Bologna-Aston Villa, Italiano annuncia due ballottaggi: Da cosa dipenderanno le scelte di formazione. Bologna-Aston Villa, le pagelle. Rowe semina gli inglesi, Ravaglia da dimenticareRavaglia 4 L'uscita scoordinata costa il primo gol di Konsa. La palla di Watkins, invece, gli passa sotto le gambe. Serata impietosamente negativa. I suoi occhi lucidi non mentono. bologna.repubblica.it bologna-aston villa 1-3A segno Konsa al 44' e Watkins al 51'. Gol annullato per fuorigioco di Castro e traversa di Ferguson sullo 0-0. Nella ripresa palo di Bernardeschi e gol di Rowe al 90'. Tre minuti dopo la doppietta di ... gazzetta.it Vigilia di Cremonese-Bologna: Italiano assicura che le mire in campionato non sono finite. Pensando anche all'Aston Villa... - facebook.com facebook