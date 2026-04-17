Pagelle Inter Cagliari ecco i TOP e FLOP ai i protagonisti della sfida di Serie A |

Nella partita di Serie A tra Inter e Cagliari, si sono evidenziati alcuni giocatori come i protagonisti principali, ricevendo valutazioni positive o negative nelle rispettive pagelle. La sfida, valida per la 33ª giornata della stagione 202526, ha visto alcuni calciatori distinguersi per le loro performance, mentre altri sono stati giudicati meno efficaci. Le valutazioni si basano sulle prestazioni in campo durante l'incontro, senza ulteriori analisi o interpretazioni.

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