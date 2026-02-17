PAGELLE e TABELLINO Galatasaray-Juventus 5-2 | Cabal da incubo super Koopmeiners non basta

Voti, top e flop della sfida valevole per l’andata dei playoff di Champions League Le pagelle di Galatasaray-Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Le pagelle di Galatasaray-Juve. GALATASARAY TOP: Yilmaz 8 – Fa impazzire la difesa bianconera, con Spalletti costretto a togliere l’ammonito Cambiaso. Da quella parte però le cose non migliorano con l’ingresso di Cabal, anzi: il numero 53 turco lo salta puntualmente e provoca il rosso dell’ex Verona. Trascina il Galatasaray e ribalta la Juve dopo la doppietta di Koopmeiners. FLOP: Bardakci 5 – In compartecipazione col compagno di reparto Sanchez si dimentica di Kalulu sull’1-1 della Juve, mentre sul raddoppio bianconero si fa infilare dalla coppia Koopmeiners-McKennie. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Pagelle Galatasaray-Juve: l’illusione di Koopmeiners e il naufragio di CabalTeun Koopmeiners si distingue per la sua abilità, ma la Juventus di Luciano Spalletti subisce una sconfitta pesante a Istanbul, dove i problemi difensivi emergono con forza, rendendo difficile la ripresa della squadra.

PAGELLE e TABELLINO Cagliari-Juventus 1-0: Yildiz non basta, Perin colpevoleEcco il testo richiesto: Analisi del match tra Cagliari e Juventus, terminato 1-0 per i sardi.

