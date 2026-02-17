Aiuta un’amica in difficoltà e finisce a processo per una carta clonata

Una donna di 38 anni, proveniente dalla Puglia, si trova davanti a un giudice ad Ancona dopo aver aiutato un’amica in difficoltà, finendo coinvolta in un procedimento legale per aver usato e falsificato una carta di credito clonate. La vicenda si è sviluppata quando la donna ha consegnato il suo cellulare a un’amica in crisi, ma la situazione si è complicata quando sono emersi sospetti sull’utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento elettronici.

Spariti soldi dalla prepagata di una studentessa. Il denaro finito nel conto dell'imputata aperto per dare una mano ad una mamma che diceva di avere problemi finanziari. In realtà utilizzava i soldi per scopi personali