Padova Oracoli | il tributo tessile alla memoria di Sandra Marconato

A Padova, un'installazione tessile rende omaggio a Sandra Marconato, artista locale scomparsa di recente. L'opera si basa su un dialogo tra un tessuto e antichi mosaici romani, senza contatto diretto tra i due elementi. La tecnica materica adottata dall'artista mostra influenze di vari approcci artistici, creando un collegamento tra passato e presente attraverso i materiali. La mostra mette in luce le modalità espressive di Marconato e il suo modo di reinterpretare elementi storici.

? Cosa scoprirai Come può un tessuto dialogare con antichi mosaici romani senza toccarli?. Chi ha influenzato la tecnica materica di questa artista padovana?. Cosa nasconde il legame tra il vetro di Scarpa e il telaio?. Perché gli arazzi della mostra sono stati chiamati Oracoli?.? In Breve Mostra curata da Francesca Veronese e Stefano Annibaletto presso il Museo Eremitani.. Formazione veneziana sotto Anna Akerdahl con influenze progettuali di Carlo Scarpa.. Arazzi degli anni Settanta sospesi sopra tre antichi mosaici romani nel Museo Archeologico.. Esposizione aperta quotidianamente dalle 9 alle 19 fino al 25 ottobre 2026.. Dal 1° maggio al 25 ottobre 2026, il Museo Eremitani di Padova ospita l’installazione tessile Oracoli, un omaggio dedicato alla memoria della scomparsa artista Sandra Marconato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padova, Oracoli: il tributo tessile alla memoria di Sandra Marconato Notizie correlate Mostra "Oracoli" di Sandra Marconato al Museo EremitaniSandra Marconato“Oracoli”Museo Eremitani, piazza Eremitani 8 Padova1 maggio – 25 ottobre 2026Dal lunedì alla domenica, 9-19Ingresso con il biglietto... Sandra Marconato: il ritorno degli Oracoli tra mosaici e tessuti? Cosa sapere Il Museo Eremitani di Padova inaugura giovedì 30 aprile la mostra Oracoli di Sandra Marconato.