? Cosa sapere Il Museo Eremitani di Padova inaugura giovedì 30 aprile la mostra Oracoli di Sandra Marconato.. L'esposizione celebra il decennale della scomparsa dell'artista tra mosaici romani e arazzi anni Settanta.. Il Museo Eremitani di Padova ospiterà giovedì 30 aprile alle ore 17.30 l’inaugurazione della mostra dedicata a Sandra Marconato, intitolata Oracoli, con un percorso che coinvolgerà la sala dei Mosaici del Museo Archeologico e il Chiostro Albini. L’evento segna il decennale della scomparsa dell’artista, nata a Padova nel 1927 e deceduta nel 2016, una figura che ha rappresentato una delle espressioni più intense e ricercate dell’arte italiana nella seconda metà del Novecento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sandra Marconato: il ritorno degli Oracoli tra mosaici e tessuti

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