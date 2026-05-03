Padel sordo | esordio vincente della Lupo Sordi Lecce a Cerignola

La squadra di padel sordo della Lupo Sordi Lecce ha ottenuto una vittoria nel proprio esordio a Cerignola. La competizione ha visto coinvolti diversi atleti che si sono sfidati sui campi locali, con i giocatori leccesi che hanno affrontato le sfide con determinazione e strategia. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la squadra salentina, segnando un inizio promettente per questa nuova avventura sportiva.

? Cosa scoprirai Chi sono gli atleti che hanno conquistato il podio a Cerignola?. Come hanno gestito le sfide i giocatori della Lupo Sordi Lecce?. Perché la società ha deciso di passare dalla dama al padel?. Quali nuovi progetti sportivi ha pianificato il presidente Walter Marti?.? In Breve Dieci atleti di quattro società pugliesi hanno partecipato al torneo di Cerignola.. Ciccarese e Dollorenzo hanno ottenuto il terzo posto nella classifica finale.. Il presidente Walter Marti punta a espandere le attività sportive della società.. Open Padel Park ha fornito l'abbigliamento tecnico per la trasferta leccese.. Giovanni Ciccarese e Giovanni Dollorenzo conquistano il terzo gradino del podio a Cerignola sabato 2 maggio 2026, segnando l’esordio dell’ASD Lupo Sordi Lecce nel padel regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Padel sordo: esordio vincente della Lupo Sordi Lecce a Cerignola Notizie correlate Leggi anche: Padel Serie A femminile: le ragazze di Tubertini si sono imposte a Roma 2-1 sul Bolasport. Esordio vincente per Reggio Leggi anche: Giochi del Mediterraneo, Carraro (Fip): “Esordio padel è storico”