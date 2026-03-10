Padel Serie A femminile | le ragazze di Tubertini si sono imposte a Roma 2-1 sul Bolasport Esordio vincente per Reggio

Nella prima giornata della Padel Serie A femminile, le ragazze del Circolo Tennis Tubertini hanno battuto in trasferta il Bolasport 2-1 a Roma. Per Reggio Emilia, si tratta dell’esordio in questa stagione, segnato da una vittoria che apre con entusiasmo il campionato. La sfida si è svolta sul campo capitolino, con le giocatrici che hanno mostrato determinazione e attenzione durante l’intera partita.

Vittoria all’esordio del Circolo Tennis Reggio Emilia in A femminile. La formazione cittadina, dopo una lunga battaglia, si impone 2-1 a Roma sul Bolasport e inizia col piede giusto: il punto dello 0-1 arriva grazie al successo in 3 set di Barbara Las Heras Monterde e Federica Severi, che piegano dopo quasi due ore Carla Mesa Salazar e Letizia Dell’Agnese (6-3, 3-6, 6-3), quest’ultima nota agli appassionati reggiani per aver ben figurato per due stagioni di fila nel Memorial Pizzetti, il torneo dedicato all’ex presidentessa del circolo, con un primo posto nel 2024 e un secondo lo scorso settembre. Il Bolasport impatta nel secondo match, con Francesca Benassi e la rientrante Gloria Burani che giocano un primo parziale ad alto livello contro Benedetta Davato e Giulia Pisano, che però crescono alla distanza e vincono 7-6, 6-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

