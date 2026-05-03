Ozzy Osbourne e Sharon Arden | in vendita la villa della coppia

È stata messa in vendita la villa di Ozzy Osbourne e Sharon Arden a Los Angeles. La proprietà, che ha attirato l’attenzione di molti, si trova in una zona residenziale e presenta caratteristiche che riflettono lo stile di vita della coppia. La casa è ora disponibile sul mercato, offrendo uno sguardo sulla residenza che ha condiviso per diversi anni. La notizia ha suscitato interesse tra appassionati e media.

Arriva sul mercato la proprietà di Ozzy Osbourne e Sharon Arden a Los Angeles. Ecco com'è: qui tutte le foto.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ozzy Osbourne e Sharon Arden: in vendita la villa della coppia Notizie correlate Sharon Osbourne rivela: “Ozzy sentiva che non aveva molto tempo dopo l’ultimo concerto dei Black Sabbath”Sharon Osbourne continua a snocciolare ricordi di Ozzy e dei loro ultimi giorni insieme, prima della scomparsa del “principe delle tenebre” avvenuta... Leggi anche: È nata Ozzy Matilda, la nipote di Ozzy Osbourne. Ad annunciarlo è il figlio Jack: “Hello World, vi presentiamo nostra figlia” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: SHARON E JACK OSBOURNE: il futuro del brand di Ozzy protagonista alla Licensing Expo 2026; I Black Sabbath tornano in possesso dei demo registrati come Earth nel 1969; Ozzy Osbourne, il profumo No. 88 in edizione speciale: parte dei ricavi andrà in beneficenza; Black Sabbath, accordo sui nastri degli Earth: chi controlla davvero le origini. Ozzy Osbourne, l’addio e l’amore eterno: Sharon al suo fianco fino all’ultimo giornoNel 1989, sotto l’effetto di droga e alcol, Ozzy Osbourne tentò di strangolare la moglie Sharon. Lei lo denunciò, poi ritirò la querela: decide di salvarlo. Dopo la riabilitazione, la coppia riprese ... alfemminile.com Chi è Sharon Arden , moglie di Ozzy Osbourne e vera star di The OsbournesLa notizia della morte di Ozzy Osbourne è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Solo due settimane fa sul palco del Villa Park Stadium di Birmingham il frontman dei Black Sabbath si era riunito con ... ilgiornale.it 28 aprile 1987 Ozzy Osbourne, sul volo Boston - Miami, dopo essersi bevuto tre cocktail si impossessa del microfono di servizio e canta tutta Crazy Train nel tripudio dei passeggeri Scopri le sue più incredibili follie - facebook.com facebook