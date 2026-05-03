Ozzy Osbourne e Sharon Arden | in vendita la villa della coppia

Da vanityfair.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata messa in vendita la villa di Ozzy Osbourne e Sharon Arden a Los Angeles. La proprietà, che ha attirato l’attenzione di molti, si trova in una zona residenziale e presenta caratteristiche che riflettono lo stile di vita della coppia. La casa è ora disponibile sul mercato, offrendo uno sguardo sulla residenza che ha condiviso per diversi anni. La notizia ha suscitato interesse tra appassionati e media.

Arriva sul mercato la proprietà di Ozzy Osbourne e Sharon Arden a Los Angeles. Ecco com'è: qui tutte le foto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Ozzy Osbourne e Sharon Arden: in vendita la villa della coppia

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