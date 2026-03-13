È nata Ozzy Matilda la nipote di Ozzy Osbourne Ad annunciarlo è il figlio Jack | Hello World vi presentiamo nostra figlia

Jack Osbourne e sua moglie Aree hanno annunciato la nascita della loro bambina, Ozzy Matilda, attraverso un post su Instagram. La notizia è stata condivisa anche dalla nonna Sharon Osbourne. La famiglia Osbourne si è così ampliata con l’arrivo della prima nipote. La comunicazione è avvenuta tramite un breve messaggio sul social con un’immagine che mostra la nuova arrivata.

La famiglia Osbourne si allarga con una nuova arrivata. Jack Osbourne, figlio della leggenda del rock Ozzy Osbourne, e la moglie Aree Osbourne hanno annunciato la nascita della loro bambina attraverso un post condiviso su Instagram insieme alla nonna Sharon Osbourne. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jack Osbourne (@jackosbourne) La piccola si chiama Ozzy Matilda Osbourne ed è venuta al mondo il 5 marzo. Nel breve video pubblicato sui social, i genitori hanno mostrato un cartoncino con la scritta “Hello World” e i primi dati della neonata: è nata alle 7:49, pesa 3,6 chilogrammi ed è alta 48 centimetri. Vi presentiamo Ozzy Matilda Osbourne, si legge nella didascalia che accompagna le immagini della bambina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

